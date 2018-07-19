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Главная » Страна » Минздрав будет проверять все решения Кабмина

Минздрав будет проверять все решения Кабмина

Минздрав будет проверять все решения Кабмина
ru.tsn.ua

Оценивать будут влияние на общественное здоровье

19.07.18 122
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Все законодательные акты, которые принимает правительство, должны будут содержать прогноз того, как будет влиять принятия того или иного решения на здоровье человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как пример в министерстве приводят решения по повышению акцизов на табак, где будут учтены как положительное влияние на наполнение бюджета, так и то, что такое решение способствует снижению ценовой доступности табака, а следовательно, и уменьшению распространенности табакокурения.

При принятии решения по уменьшению налогообложения автомобилей с электродвигателями учтут, что это поспособствует не только большей ценовой доступности, но и уменьшает уровень загрязненности атмосферного воздуха в городах и связанную с этим заболеваемость и смертность.

Введение принципа приоритетности сохранения здоровья населения соответствует Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, отмечают в министерстве.

Напомним, Минздрав упростил подписание деклараций с врачами.

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