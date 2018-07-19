Минздрав будет проверять все решения Кабмина

Все законодательные акты, которые принимает правительство, должны будут содержать прогноз того, как будет влиять принятия того или иного решения на здоровье человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как пример в министерстве приводят решения по повышению акцизов на табак, где будут учтены как положительное влияние на наполнение бюджета, так и то, что такое решение способствует снижению ценовой доступности табака, а следовательно, и уменьшению распространенности табакокурения.

При принятии решения по уменьшению налогообложения автомобилей с электродвигателями учтут, что это поспособствует не только большей ценовой доступности, но и уменьшает уровень загрязненности атмосферного воздуха в городах и связанную с этим заболеваемость и смертность.

Введение принципа приоритетности сохранения здоровья населения соответствует Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, отмечают в министерстве.

Напомним, Минздрав упростил подписание деклараций с врачами.