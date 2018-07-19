Гройсман хочет получить 40 млрд грн от борьбы с контрабандой до конца года

В результате борьбы с теневыми схемами на таможне возможно наполнить госбюджет на 30-40 миллиардов гривен в этом году. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ со ссылкой на канал "112 Украина".

"Я думаю, что в этом году 30-40 миллиардов гривен возможно мобилизовать от борьбы с теневыми схемами на таможне ... Наш приоритет - наполнение государственного бюджета", - сказал Премьер-министр.

Он отметил, что в прошлом году от борьбы с теневыми схемами на таможне в госбюджет привлекли 79 млрд гривен, хотя рассчитывали на 35-50 миллиардов гривен.

Напомним, недавно Владимир Гройсман заявил, что усиление борьбы с контрабандой ежедневно приносит дополнительно 70-80 млн грн.

Как сообщалось ранее, Кабмин подготовил проект закона про криминализацию контрабанды.