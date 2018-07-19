В Черновцах инспектор Укртрансбезопасности, пытаясь становить фуру, запрыгнул на капот автомобиля, но водитель не остановился и провез инспектора пять километров. Об этом сообщает Молодий Буковинець.

"Я остановил грузовик Рено-Магнум. Должен был совершить весовой контроль и проверку документов. Представился и пошел к рабочему месту. Вдруг водитель дал задний ход, и я оказался перед капотом автомобиля. У меня не было другого выхода, кроме того, чтобы заскочить на машину", - сообщил инспектор Денис Ключевский.

Однако водитель на такие действия никак не отреагировал и продолжил движение.

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"Водитель продолжал ехать. Так на капоте проехал почти пять километров - от ресторана "Белый дом" к кольцу у заправки около Магали. Скорость была где-то 60-70 километров в час. Водитель заехал на остановку для грузовиков и остановился. Закрыл машину и убежал. Его нашла патрульная полиция в 700 метрах от остановки в кустах. Почему водитель так поступил, он не смог объяснить ", - рассказал Ключевский дальнейший ход событий.

При этом инспектор, находясь на капоте фуры, сумел вызвать полицию и объяснить местонахождение нарушителя. Телесных повреждений он не получил.

По его словам, полиция прибыла на место происшествия через 3-5 минут. На водителя грузовика составили два админпротокола. Выяснилось, что на него уже были составлены 13 протоколов за нарушение правил дорожного движения и ни один из них не был оплачен.

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Напомним, 14 июля в Перечине на Закарпатье Олефир в нетрезвом состоянии не справился с управлением и сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, вторая умерла на следующий день в больнице. 16 июля Олефира арестовали на два месяца.