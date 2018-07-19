В день празднования Крещения Руси Киев будут охранять 4500 правоохранителей

Обеспечивать порядок в Киеве на день Крещения Руси будет 4500 правоохранителей. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

19 июля 2018 состоялось заседание Организационного комитета по подготовке празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси, во время которого представители власти и религиозных организаций обсудили вопрос проведения торжеств в дни юбилейных торжеств.

"Заместитель Председателя Национальной полиции Фацевич сообщил, что в праздничные дни обеспечением порядка в г. Киеве будут заниматься более 3000 полицейских и около полутора тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

Для торжественного молебна на Владимирской горке и Крестного хода верующих УПЦ 27 июля определенно время с 11:00 до 16:30.

На торжества ожидается прибытие делегации Константинопольского Патриархата в составе митрополита Гальского Эммануила, епископа Чикагского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона.

Напомним, в Синоде Вселенского патриархата заявили, что украинская церковь является матерью московской.