Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В день празднования Крещения Руси Киев будут охранять 4500 правоохранителей

В день празднования Крещения Руси Киев будут охранять 4500 правоохранителей

В день празднования Крещения Руси Киев будут охранять 4500 правоохранителей
zn.ua

Торжественный молебен пройдет на Владимирской горке

19.07.18 199
000

Обеспечивать порядок в Киеве на день Крещения Руси будет 4500 правоохранителей. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.  

19 июля 2018 состоялось заседание Организационного комитета по подготовке празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси, во время которого представители власти и религиозных организаций обсудили вопрос проведения торжеств в дни юбилейных торжеств.

"Заместитель Председателя Национальной полиции Фацевич сообщил, что в праздничные дни обеспечением порядка в г. Киеве будут заниматься более 3000 полицейских и около полутора тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

Для торжественного молебна на Владимирской горке и Крестного хода верующих УПЦ 27 июля определенно время с 11:00 до 16:30.

На торжества ожидается прибытие делегации Константинопольского Патриархата в составе митрополита Гальского Эммануила, епископа Чикагского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона.

Напомним, в Синоде Вселенского патриархата заявили, что украинская церковь является матерью московской.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Черновцах водитель фуры проехал пять километров с инспектором Укртрансбезопасности на капотеВ Мукачево полиция со стрельбой ловила наркоторговцевВ Ровно задержали дедушку, который с иконой Николая II ждал российские танки
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 7432
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11391
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8664
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 15492
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12028
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 18862
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 9754
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22338
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4886
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5637
  1. Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков 3814 / 4486
  2. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 2521 / 3021
  3. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1968 / 5379
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1963 / 7432
  5. В Киеве обнаружили питона, висящего на фонарном столбе 1913 / 2292
  6. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 1719 / 2337
  7. G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17 1676 / 1944
  8. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 1569 / 1903
  9. Грозовые дожди накроют почти всю Украину 1425 / 1733
  10. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 1376 / 1723
  1. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 14 / 3021
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10 / 7432
  3. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 8 / 1723
  4. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 8 / 2450
  5. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 8 / 6075
  6. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 8 / 1903
  7. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 7 / 2337
  8. Не голодовкой единой. Когда на Почтовой площади Киева откроют археологический музей 5 / 1345
  9. Супрун: Большинство межпозвоночных грыж рассасываются сами по себе 4 / 2273
  10. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 4 / 18862
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.