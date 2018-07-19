Арабское меньшинство Израиля заявило о победе расизма над демократией в стране

В четверг, 19 июля, израильский Кнессет (парламент) принял скандальный закон, который признает страну "национальным государством еврейского народа". Об этом сообщает The Gardian.

Закон, инициированный правой партией Ликуд, поддержали 62 депутата, против проголосовали 55 и еще 2 воздержались. Обсуждение законопроекта заняло более восьми часов.

Закон под названием "Основной закон: Израиль как национальное государство еврейского народа" станет частью Основных законов Израиля, являющихся частью формальной конституции страны.

В законе прописано, что " Израиль - национальный дом еврейского народа", а "право на реализацию национального самоопределения в государстве Израиль есть только у еврейского народа".

Также законом единственным государственный языков в Израиле назван иврит. При этом арабский язык потерял статус официального, который он имел ранее, и получил вместо него "особый статус".

"Это определяющий момент в летописях сионизма и истории государства Израиль", - заявил после голосования премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Во время обсуждения законопроекта удалось отклонить наиболее спорные поправки, одна из которых, в частности разрешала ссылаться судам при принятии решений на еврейское религиозное право при отсутствии других правовых прецедентов.

Однако арабское меньшинство, которое насчитывает в Израиле 1,8 миллиона арабов (около 20% населения страны), все равно раскритиковало закон, назвав его расистским и граничащим с апартеидом. Некоторые депутаты во время голосования кричали и рвали текст документа.

"Мы с ужасом видим смерть нашей демократии, которая умирала в недавние годы, и страдала от расизма, который с этим законопроектом достиг новой вершины", - заявил израильский политик арабского происхождения Ахмед Тиби.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Открытие американского посольства в Иерусалиме состоялось 14 мая. Одновременно на границе Израиля с сектором Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными.