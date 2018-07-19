Минздрав назвал причину массового отравления в детском лагере "Орленок"

Донецкий областной лабораторный центр Минздрава установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере "Орленок". Об этом сообщает пресс-служба министерства.
У 18 из 94 больных подтвержден диагноз "острая дизентерия Зонне", возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне. Больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное.
В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.
Работа детского лагеря прекращена, а полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Напомним, Госпродпотребслужба участит проверки детских летних лагерей после массового отравления в лагере "Орленок" (Донецкая область).