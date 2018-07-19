За распространение коммунистической символики виновные могут получить 10 лет тюрьмы

Правоохранители заблокировали сайт Компартии и изъяли компьютерную технику. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По сообщению полиции, на веб-ресурсе с доменным именем "kpu.ua" выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики.

"Полицейские установили, что пользователем IP-адреса, с которого администрируется этот веб-ресурс, является партия с подобным названием в сокращенном варианте. Также установлено, что наполнение сайта информацией осуществляется из помещения в Киеве, которое в пользовании этой политической силы", - отмечается в сообщении.

Правоохранители провели обыски, обнаружили материалы с коммунистической символикой, изъяли технику и установили лиц, которые имели доступ к администрированию сайта.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины. Лицам, причастным к таким противоправным действиям, грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр "КіноПростір".