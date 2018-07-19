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Главная » Страна » Суд ООН напомнил России о необходимости отменить запрет на деятельность Меджлиса
Ситуация в Крыму

Суд ООН напомнил России о необходимости отменить запрет на деятельность Меджлиса

Суд ООН напомнил России о необходимости отменить запрет на деятельность Меджлиса
Международный суд ООН / Фото: УНИАН

РФ уже больше года не выполняет решение Суда

19.07.18 42
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Международный суд ООН направил России требование об обязательном возобновлении действия Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.

"Суд ООН четко указал России о ее обязанности выполнить решение Суда и возобновить работу Меджлиса, поскольку сейчас это требование суда не выполнено", - написала она.

Поскольку Россия не собиралась отменять действие запрета деятельности Меджлиса, 19 апреля МИД обратился в Суд с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет в соответствии с решением Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года о применении временных мер.

"Своим письмом Суд удовлетворил нашу просьбу и прямо обратил внимание России. Решение является обязательным и требует принятия конкретных мер. Россия должна принять эти меры и проинформировать Суд о них до 19 января 2019 года", - написала замминистра.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ окончательно запретил деятельность Меджлиса в России и в оккупированном ею Крыму.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.

 

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