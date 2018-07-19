Суд ООН напомнил России о необходимости отменить запрет на деятельность Меджлиса

РФ уже больше года не выполняет решение Суда

Международный суд ООН направил России требование об обязательном возобновлении действия Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.

"Суд ООН четко указал России о ее обязанности выполнить решение Суда и возобновить работу Меджлиса, поскольку сейчас это требование суда не выполнено", - написала она.

Поскольку Россия не собиралась отменять действие запрета деятельности Меджлиса, 19 апреля МИД обратился в Суд с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет в соответствии с решением Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года о применении временных мер.

"Своим письмом Суд удовлетворил нашу просьбу и прямо обратил внимание России. Решение является обязательным и требует принятия конкретных мер. Россия должна принять эти меры и проинформировать Суд о них до 19 января 2019 года", - написала замминистра.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ окончательно запретил деятельность Меджлиса в России и в оккупированном ею Крыму.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.