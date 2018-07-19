Внеплановые проверки самолетов украинских авиакомпаний выявили десятки проблем

Госавиаслужба провела внеплановые проверки самолетов украинских авиакомпаний и обнаружила десятки недочетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Всего было проведено 28 внеплановых проверок воздушных судов украинских авиакомпаний.

"По результатам этих проверок выявлено 13 критических недостатков, 43 существенных недостатка и 39 незначительных недостатков, которые доведены до эксплуатантов в установленном порядке. В настоящее время эксплуатанты устранили критические недостатки и предоставили планы-графики устранения существенных и незначительных недостатков", - указано в сообщении.

В министерстве напомнили, что такие проверки проводились ранее и будут проводиться в дальнейшем в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в июне в Международном аэропорту "Киев" самолет авиакомпании "Браво" выкатился за взлетно-посадочную полосу, из-за чего на 5 часов пришлось закрывать аэропорт.