В четверг, 19 июля, в пункте пропуска "Каланчак" на границе с аннексированным Крымом украинская группа "Бумбокс" провела концерт с требованием всех украинских политических заключенных. Об этом сообщает Громадське.

Выступление длилось около часа. Концерт планировался перед пустым полем, однако послушать группу приехали около 400 человек. В то же время все зрители стояли вдоль сцены.

Как сообщает Крым.Реалии перед сценой растянули баннер "Free Sentsov, Free Crimea", который развернули в сторону аннексированного полуострова.

"Мы назвали это "Концерт для земли", потому что не ожидали большого скопления людей. Хотелось играть просто в поле (для, - ред.) той территории, на которую мы не можем приехать свободно и сыграть", – сказал солист группы Андрей Хлывнюк.

Ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк обнародовал на своей странице в Facebook письмо, полученное от украинского политзаключенного Олега Сенцова, который продолжает голодовку в российскою тюрьме.