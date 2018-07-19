Двоих напавших на табор ромов в Львове отпустили под домашний арест

Двум фигурантам дела о нападении на табор ромов во Львове, во время которого погиб 23-летний Давид Попп, отправили под домашний арест. Об этом сообщает Громадське.

Апелляционный суд Львовской области рассмотрел жалобу одного из подозреваемых в нападении на лагерь ромов. Защита просила суд изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в течение на домашний арест, однако суд не удовлетворил апелляцию и оставил подозреваемого под стражей.

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

"По итогам судебного заседания шестеро фигурантов дела остаются под стражей, а двум изменили меру пресечения на домашний арест", - рассказала Шевченко.

Напомним, лагерь ромов разгромили во Львове, один человек погиб. Погромщикам лагеря ромов во Львове грозит пожизненное заключение. 26 июня всех участников погрома табора ромов во Львове отправили под арест.