Сенцов смеется над теми, кто распространяет слухи о его смерти, - адвокат

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, просит не распространять ложные слухи о его принудительном кормлении или смерть. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе в эфире Громадського.

"Олег сказал, чтобы люди не распространяли слухи о принудительном кормлении, он просит отвергать такую информацию и фильтровать ее. А относительно слухов о его смерти - он посмеялся над людьми, которые распространяют их, и считает их вредителями", - сказал Динзе.

Адвокат встретился с Сенцовым 19 июля. Свидание прошло тет-а-тет без представителей колонии.

"Мы общались через стекло. Он передавал слова поддержки политзаключенным в Крыму. Он пытается следить из разных источников за крымскими делами", - рассказал Динзе.

Следующая встреча адвоката с Сенцовым должна состояться в августе.

"Олег сказал, что часто к нему ездить не надо. Пока нет смысла каждую неделю ездить, потому что ничего не происходит", - сказал Динзе.

Также адвокат сообщил, что 25 июля может начаться переговорный процесс об освобождении режиссера. Но он отметил, что эта информация не подтверждена.

Напомним, Олег Сенцов выразил недоумение, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.