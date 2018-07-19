В одесском доме пол провалился в подвал

В четверг, 19 июля, в Одессе в квартире одноэтажного дома пол провалился в подвал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Инцидент произошел около 11:00 в доме по улице Черноморского казачества.

"В 11:18 на место вызова прибыли спасатели и установили, что в двухкомнатной квартире одноэтажного жилом доме произошло обрушение пола в подвальное помещение. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщение.

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На вызов приехали 2 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Напомним, 18 июля в Тернополе прогремел взрыв в многоэтажном доме. Пострадали отец и сын.