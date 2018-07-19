Приморский районный суд Одессы отказал уволенному ректору Одесского национального медицинского университета Валерию Запорожану в удовлетворении иска. Об этом сообщает Южный курьер.
Запорожан просил суд признать суд незаконными приказы Минздрава о проведении проверки в университете и о разрыве с ним контракта.
Однако судья Андрей Бойчук расценил исковые требования как "не отвечающие принципам соразмерности" и отказал в их удовлетворении.
По словам присутствующих во время судебного заседания активистов и представителей сферы здравоохранения, "суд сегодня вынес законное и справедливое решение".
Фото: Южный курьер
Напомним, 17 июля министерство здравоохранения досрочно расторгло контракт с ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном. Основанием для такого решения стало препятствование ректора комиссии Минздрава, которая прибыла для проверки вуза.