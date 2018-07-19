Валерий Запорожан просил отменить приказ Минздрава о расторжении с ним контракта

Приморский районный суд Одессы отказал уволенному ректору Одесского национального медицинского университета Валерию Запорожану в удовлетворении иска. Об этом сообщает Южный курьер.

Запорожан просил суд признать суд незаконными приказы Минздрава о проведении проверки в университете и о разрыве с ним контракта.

Однако судья Андрей Бойчук расценил исковые требования как "не отвечающие принципам соразмерности" и отказал в их удовлетворении.

По словам присутствующих во время судебного заседания активистов и представителей сферы здравоохранения, "суд сегодня вынес законное и справедливое решение".

Фото: Южный курьер

Напомним, 17 июля министерство здравоохранения досрочно расторгло контракт с ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном. Основанием для такого решения стало препятствование ректора комиссии Минздрава, которая прибыла для проверки вуза.