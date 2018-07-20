Сегодня годовщина со дня гибели журналиста Павла Шеремета. Журналист погиб утром 20 июля в центре Киева: авто, в котором он ехал, взорвали самодельной взрывчаткой.
С утра в Киеве на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого проходит акция в память о погибшем в 2016 году журналисте, сообщает Украинская правда.
Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске.
В 2005 году журналист был инициатором создания информационно-аналитического сайта "Белорусский партизан". В 2010 году Павла Шеремета лишили гражданства Беларуси.
С 2012 года Павел жил в Украине. Последние годы работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".
Похоронили журналиста в Минске.
Напомним, следствие не продвинулось ни по одной из версий по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.