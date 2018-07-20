В Киеве взорвались и сгорели две машины

Два взрыва прогремели в Киеве утром в пятницу, 20 июля. Произошло это на улице Борщаговской, 10-А, между станцией метро Политехнический институт и Центральным ЗАГСом.

Об этом сообщает ТСН.

"По словам свидетелей, они сначала услышали автомобильную сигнализацию, а затем раздался мощный взрыв. После него прогремел еще один. По очереди сдетонировали два автомобиля, которые были припаркованы на обочине. Они выгорели дотла", – говорится в сообщении.

Обе машины принадлежат одной семье. Те утверждают, это кто-то сделал намеренно.

Причины взрыва автомобилей выясняют полицейские.

Напомним, в Тернополе взорвалась квартира: пострадали отец с сыном.