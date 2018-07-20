Утром возле пгт Кривое Озеро в Николаевской области на трассе Киев-Одесса произошло ДТП, в котором погибли пять человек и еще 12 получили травмы.



Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 20 июля.





"Произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту Одесса-Гомель, с белорусской регистрацией, и грузовика, который по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности", – говорится в сообщении.





В ДТП погибли водитель и четверо пассажиров микроавтобуса. Еще 12 пассажиров Volkswagen с различными травмами доставлены в больницу. Сейчас устанавливаются данные потерпевших.

По факту ДТП открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Устанавливаются обстоятельства совершения ДТП, назначено проведение экспертиз.

Отметим, 14 июля в Перечине на Закарпатье водитель в нетрезвом состоянии не справился с управлением и сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, вторая умерла на следующий день в больнице. 16 июля водителя арестовали на два месяца.