Омелян рассказал, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон, как явление, вообще исчез в Украине, но учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзализныця" (УЗ), – это еще, пожалуй, займет 5–10 лет", – сказал он.

По данным издания "Сегодня", в распоряжении УЗ находится 1230 купейных и 1345 плацкартных вагонов. При этом последние модернизируют, продлевая их срок службы до 2030 года.

Отметим, ранее Владимир Омелян без предупреждения проехался в Днепр в плацкартном вагоне.

"Специально взял плацкартный билет и, традиционно, без предупреждения. Вагоны осмотрел все. После ремонта, чистые. Из минусов - влажное белье и невыносимая духота в начале путешествия. Зато потом кондиционеры работали, половина туалетов - даже вакуумные", - написал Омелян.

Напомним, поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига запустят в сентябре.