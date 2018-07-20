Южно-Украинская АЭС полностью перешла на топливо из США

До этого в третьем реакторе АЭС в смешанном цикле находилось топливо еще и российской компании ТВЭЛ

Третий блок Южно-Украинской АЭС в Николаевской области стал первым в Украине, который работает только на топливных сборках американской компании Westinghouse.



Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.



"В ходе планово-предупредительного ремонта, который завершился 16 июля, в активную зону энергоблока загружены 163 топливные сборки Westinghouse модифицированной конструкции (ТВС-WR). Замечаний в процессе загрузки не обнаружено, 18 июля блок выведен на полную мощность", – говорится в сообщении.

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До этого в данном реакторе в смешанном цикле находилось топливо еще и российской компании ТВЭЛ. В общем Южно-Украинская АЭС частично использует топливо из компании Westinghouse уже 13 лет.



Отмечается, что к 2020 году планируется полностью перевести на топливо из Westinghouse второй блок Южно-Украинской и четыре энергоблока Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что американская компания Westinghouse пока не намерена создавать в Украине полномасштабное производство тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для атомной энергетики.