Россия изменила тактику в Азовском море, - эксперт

Россия в Азовском море прекратила без существенных причин задерживать суда, но резко нарастила продолжительность искусственной задержки судов на якорной стоянке перед входом в Керченский пролив.



По данным главного редактора издания BlakcSeaNews, эксперта "Майдана иностранных дел" Андрея Клименко, с 14 по 19 июля береговая охрана ФСБ РФ не задержала ни одно судно в море, передает "Главред".

Он сообщил, что ливанский сухогруз FK HATICE ожждал разрешения на проход 85 часов - с 1:30 15 июля до 14:30 18 июля, а несколькими днями ранее на пути из Черного в Азовское море это судно продержали в Керченском проливе еще 25 часов.



В то же время турецкое судно GEMINI MAESTRO, следовавшее из Мариуполя в Ортона Италия, ждало разрешения 75 часов - с 10:00 16 июля по 13:00 19 июля, а судно несколькими днями ранее ожидало разрешения на проход в Азовское море еще 16 часов.



"Заметим, что все эти суда - с грузом. В предыдущие недели средняя продолжительность искусственной задержки составляла 21-23 часов, с 14 по 17 июля она составила 59 часов", - добавил Клименко.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил рассмотреть вопрос регулярных досмотров Россией украинских судов в Азовском море на заседании Совета нацбезопасности и обороны.