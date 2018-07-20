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Убийство Павла Шеремета

Следствие установило человека, причастного к убийству Шеремета, - Аброськин

Следствие установило человека, причастного к убийству Шеремета, - Аброськин
Павел Шеремет / Фото: tkb.lv

Осталось идентифицировать его личность

20.07.18 166
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Следствие установило человека, который может быть причастен к убийству журналиста Павла Шеремета, но необходимо еще его идентифицировать.

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает "Украинская правда".

"Многие критики говорят, что нет положительных результатов. От лица криминальной полиции могу сказать, что положительные результаты есть. (…) Проведена работа по определенным направлениям. Сегодня могу сказать, что установлено лицо, то есть не личность установлена, а человек, которого можно идентифицировать", - сказал Аброськин.

По его данным, оперативники обработали более трех тысяч терабайтов видеороликов, изъятых в ходе следственно-оперативных мероприятий.

"В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", - отметил Аброськин.

По его словам, он не может рассказать больше из-за тайны следствия.

В свою очередь спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что за два года в расследовании убийства Шеремета было проведено более 20 экспертиз.

Согласно информации, полученной от следователей по делу, в рамках расследования были опрошены несколько десятков свидетелей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалы, обнародованные в медиа-пространстве.

По итогам проведенной работы на данный момент следователями разрабатываются четыре версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в стране, а также ошибочное нападение - автомобиль, в котором взорвался Шеремет, принадлежал редактору издания "Украинская правда" Алене Притуле.

Отмечается также, что для проведения ряда экспертиз были привлечены эксперты ФБР. О подозрении пока никому не сообщалось.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие не продвинулось ни по одной из версий в деле об убийстве Павла Шеремета.

Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

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