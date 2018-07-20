В Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Авария произошла утром в пятницу в районе села Глубочинцы.
Маршрутка, вероятно Киев - Ровно, двигалась в направлении Житомира и столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом.
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По состоянию на 11:30 известно, что в результате столкновения десять человек погибли, еще десять с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.
Напомним, в Николаевской области в аварии погибли пять человек.