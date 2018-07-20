Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море

Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что обезопасить Украину от возможной атаки России позволят проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения, передает "Громадське".
Гайдук выразил уверенность в том, что только проложенные взрывные и неразрывные ограждения дадут возможность противостоять действиям российских военных кораблей и обезопасить страну от потенциальной высадки российского десанта.
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Для того, чтобы предотвратить подрыв собственных судов, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.
Адмирал также указал, что военным стоит проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.
Напоминаем, что Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морскими силами ВСУ в апреле 2016 года.