Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море

По его мнению, это обезопасит Азовское побережье Украины

Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что обезопасить Украину от возможной атаки России позволят проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения, передает "Громадське".

Гайдук выразил уверенность в том, что только проложенные взрывные и неразрывные ограждения дадут возможность противостоять действиям российских военных кораблей и обезопасить страну от потенциальной высадки российского десанта.

Для того, чтобы предотвратить подрыв собственных судов, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.

Адмирал также указал, что военным стоит проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.

Напоминаем, что Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морскими силами ВСУ в апреле 2016 года.