В двух областях объявлен траур из-за гибели людей в ДТП

В двух областях Украины объявлен траур по погибшим в аварии на трассе Киев-Чоп в Житомирской области.
Глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко сообщил в Facebook о подписании распоряжения о 3-дневном трауре в области.
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Кроме того, его коллега из Житомирской области Игорь Гундич также распорядился объявить траур 21 июля.
В этих областях будут приспущены государственные флаги в знак скорби о погибших.
Ранее Фокус писал о жутком ДТП на 127-м км трассы Киев - Чоп. В нем погибли 10 человек, столько же были травмированы.