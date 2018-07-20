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Ситуация на Донбассе

Референдум на Донбассе не предполагает крымского сценария, - СМИ

Референдум на Донбассе не предполагает крымского сценария, - СМИ
Фото: presalibera.net

В "ЛНР" и "ДНР" пока не в курсе новой инициативы Москвы

20.07.18 353
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Инициатива о проведении референдума на Донбассе обсуждается, но не предполагает "крымского сценария".

Об этом сообщает  Коммерсант со ссылкой на Интерфакс.

"Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников Минского процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права",— сказал собеседник Интерфакса.

"Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права",— отметил он.

При этом, где обсуждается эта инициатива, источник Интерфакса, не уточнил. Он отметил, что Москва пока не обсуждала с Донбассом вопрос о возможном проведении в регионе референдума. Более того, по информации агентства, в самопровозглашенных "Луганской и Донецких республиках" пока не в курсе этой инициативы. Вопрос не поднимался и на заседаниях Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники  сообщило, что президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум о статусе "ЛНР" и "ДНР".

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