Референдум на Донбассе Россия назвала "другой опцией урегулирования внутриукраинского кризиса"

В Москве заявляют: якобы если США не могут заставить Украину выполнять Минские соглашения, то можно обсудить другие опции урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

Так она прокомментировала информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе.

"Если международное сообщество и, в первую очередь, США, не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса", - сказала Захарова.

Отметим, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил Трампу провести референдум в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках". По словам источников, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля.

Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Напомним, российские СМИ сообщили, что референдум на Донбассе не предполагает крымского сценария.