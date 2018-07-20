В Чернигове мужчину привязали к столбу и прикрепили табличку с надписью "Я ватник". Об этом свидетельствует видео на Facebook-странице пользователя Александра Тарнавского.

Со слов Тарнавского, привязанный мужчина испортил памятник Небесной сотне на площади.

"Этот человек разрушил памятник Небесной сотни, а до того он изнасиловал около 5 детей. Он отсидел 10 лет", - рассказывает Тарнавский на видео.

По его словам, привязанный к столбу мужчина отказался от украинского гражданства и "просится в Россию".

На видео слышно, как Тарнавский называет его бомжом, петухом и плюет в него, а также заявляет возмущенным горожанам, что он сам попросился привязать его.

"Я ватник, опущенный, испортил стелу Небесной сотни", - цитирует надпись на табличке Тарнавский.

Приехавшая через некоторое время полиция освободила привязанного мужчину, но он изъявил желание стоять у столба и дальше. В результате полицейские увели его.

Как сообщило "Общественное телевидение. Чернигов ", человек, привязанный на видео, якобы ранее был задержан за хулиганство, после того как бросил бутылки в стелу Небесной сотни, а при задержании кричал, что хочет поехать в Россию. Инцидент со стелой произошел вечером 15 июля. Тогда его задержали и отпустили.