Мать убитого журналиста Шеремета: Я поняла, что это дело не будет раскрыто

Мать убитого журналиста Павла Шеремета считает, что дело об убийстве ее сына не будет раскрыто. Об этом она сказала в интервью hromadske.ua.

Людмила Шеремет рассказала, что она встречалась с Президентом Украины Петром Порошенко и обсуждала расследование убийства.

"Я единственное что спросила: "Вы — гарант, говорите о том, что это дело вашей чести, и хотите, чтобы оно было расследовано. А вот господин Аваков сказал, что это очень серьезное дело, и оно относится к тем 7% дел, которые вообще не раскрываются". То есть, я поняла, что это дело просто не будет раскрыто. Вот и все", - цитирует издание слова матери журналиста.

Она утверждает, что правоохранители, расследующие преступление, вели себя непрофессионально, хотя и признает, что она не специалист. Так она ответила на вопрос журналистов о том, что было проведено журналистское расследование и были выявлены определенные детали.

"А вот это уже к следователям вопрос, к прокуратуре, которые должны были бы на него ответить. Они говорили: "Да, мы проводили расследование, что вот – машина, и тот человек, который там был. Это был охранник кого-то". Но вообще это выглядит несерьезно. На мой взгляд, хотя я непрофессионал", - говорит женщина.

При этом она утверждает, что для успешного расследования нужна только воля и желание его раскрыть.

Как сообщалось ранее, следствие установило человека, причастного к убийству Шеремета.

Напомним, два года назад журналист Павел Шеремет погиб от взрыва в автомобиле, который он вел. Сегодня в Киеве проходит акция памяти.