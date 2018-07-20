Хлорный кризис: Днепразот возобновляет работу

Завод Днепразот решил возобновить выпуск жидкого хлора. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"В настоящее время на предприятие закончены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", - говорится в сообщении.

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Напомним, завод Днепразот остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. Из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора, который используется водоканалами для дезинфикации воды, подача централизованного водоснабжения в стране оказалась под угрозой.

Украина начала завозить хлор из Румынии, также ожидаются поставки из Польши, Словакии и Узбекистана, а СБУ начала проверку действий должностных лиц Днепрпзота, которые привели к созданию дефицита жидкого хлора.