Украина заработала за год $6,4 млрд на экспорте зерна

Главными покупателями были Египет, Китай и Испания

В 2017-2018 маркетинговом году украинские аграрии поставили на экспорт 39,4 млн тонн зерновых культур на 6,4 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Больше всего зерна украинского зерна купил Египет - на 724 млн долларов. На втором месте Китай (594 млн долларов), на третьем - Испания (459 млн долларов).

Министерство уточняет, что Украина продала 17,8 млн тонн кукурузы, 17,2 млн тонн пшеницы и 4,3 млн тонн ячменя.

Транспортировка 99% всего зерна происходила морским транспортом (39 млн тонн). Ещё 306 тонн было экспортировано железнодорожным транспортом и всего 80 тыс. тонн - автомобильным.

Ранее сообщалось, что экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-апрель 2018 года составил $1,9 млрд и увеличился на 8,3% (или $145 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.