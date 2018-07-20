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Главная » Страна » Украина заработала за год $6,4 млрд на экспорте зерна

Украина заработала за год $6,4 млрд на экспорте зерна

Украина заработала за год $6,4 млрд на экспорте зерна
Фото: Министерство аграрной политики Украины

Главными покупателями были Египет, Китай и Испания

20.07.18 31
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В 2017-2018 маркетинговом году украинские аграрии поставили на экспорт 39,4 млн тонн зерновых культур на 6,4 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Больше всего зерна украинского зерна купил Египет - на 724  млн долларов. На втором месте Китай (594 млн долларов), на третьем -  Испания (459 млн долларов).

Министерство уточняет, что Украина продала 17,8 млн тонн кукурузы, 17,2 млн тонн пшеницы и 4,3 млн тонн ячменя.

Транспортировка 99% всего зерна происходила морским транспортом (39 млн тонн). Ещё 306 тонн было экспортировано железнодорожным транспортом и всего 80 тыс. тонн - автомобильным.

Ранее сообщалось, что экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-апрель 2018 года составил $1,9 млрд и увеличился на 8,3% (или $145 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

 

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