Геращенко: Никакого референдума на Донбассе не будет

В Минских соглашения об этом ни слова

Украина выступает категорически против проведения референдума на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявила первый вице-спикер, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко в Facebook.

"Никаких референдумов под дулами автоматов, и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывает российская пропаганда и Лайфньюс, который запугивают людей "фашистами и хунтой"; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", - написал она.

Геращенко добавила, что в Минских соглашениях нет ни слова о референдуме, а прописано только проведение местных выборов по украинскому законодательству под эгидой международных организаций.

"Мы твердо стоим на позиции, что РФ должна исполнять минские соглашения: прекратить стрелять, прекратить поставки техники боевикам, вывести свои войска с перешитыми шевронами, потеряшек и оружие, освободить заложников и вернуть нам контроль над нашей границей. А референдумы Путин пусть дома организует, в РФ, например, относительно поднятия пенсионного возраста. Интересно, соберет 80 или 90 процентов поддержки?", - подчеркнула вице-спикер.

Она также напомнила, что Киев официально обратился к американским партнерам с просьбой предоставить информацию, о каких "новых идеях" Путин говорил во время встречи с Трампом в Хельсинки.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил Трампу провести референдум в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках". По словам источников, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля.

Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Российские СМИ пишут, что референдум на Донбассе не предполагает крымского сценария.