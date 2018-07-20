Затягивание с переписью населения Украины было умышленным, - эксперт

Государственная служба статистики начала подготовку к переписи населения.



Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова, передает Радио НВ.



"В конце этого года или в начале следующего нужно провести пробную перепись. Также необходимо проработать пробный лист - понять, на какие вопросы люди будут отвечать, чего, возможно, не поймут. Кроме того, надо отработать технологию проведения переписи, потому что раньше процедура проводилась традиционно. Работник приходил домой и записывал информацию в бланк", - рассказала Либанова.

Также она добавила, что планируется использование компьютеров в будущей процедуре переписи во избежание ошибок.



Перепись населения в Украине переносили несколько раз. В 2015 году правительство перенесло его проведение - с 2016 на 2020 год.



Как заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин, затягивание этого процесса является умышленным.

По его словам, такое промедление позволяет манипулировать статистикой.



"Не имея четких данных о численности населения, можно манипулировать многими показателями. Прожиточным минимумом, минимальной зарплатой и пенсией, показывать рост ВВП и расходов, средних показателей и коэффициентов, в частности, используя это для международных партнеров", - подчеркнул Сергей Каплин.



По его мнению, на президентских выборах ситуация позволит манипулировать цифрами. Поскольку неизвестно, кто живет на территории страны, то вполне можно использовать голоса так называемых "мертвых душ" по всей Украине.



В свою очередь, председатель Комитета избирателей Алексей Кошель отметил, что вокруг переписи существует много мифов. Один из них заключается в том, что несколько миллионов избирателей, находящихся за рубежом, де-факто голосуют.



"Хочу напомнить, что в Украине достаточно качественно работает государственный реестр избирателей. 5-7 лет назад была классическая проблема на выборах с "мертвыми душами", когда в списках были покойники, зато живые граждане не находили себя среди избирателей. Вспомните типичную проблему, когда в день выборов у судов выстраивались люди, которые хотели внести себя в список. Сейчас такой проблемы нет. Есть серьезный контроль за выборами со стороны парламентских партий", - добавил эксперт.



Первая и пока единственная перепись населения в Украине состоялась в декабре 2001 года. Общая численность населения составляла 48, 5 млн человек, из них - 32 млн городского населения и почти 16 млн - сельского. Мужчин насчитывалось 22,5 млн, женщин - более 26 млн.

Ранее сообщалось, что министр социальной политики Андрей Рева предложил перенести всеукраинскую перепись населения с 2020 года, как это планировалось ранее, на декабрь 2018 года.