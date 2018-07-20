Венгрия обеспечит Закарпатскую область жидким хлором, - Москаль

Венгрия обеспечит Закарпатскую область жидким хлором для очистки воды.

Об этом сообщил губернатор области Геннадий Москаль на своем сайте.



"В Закарпатье для обеззараживания питьевой воды жидкий хлор используется на 18 предприятиях водоканала. Из-за остановки украинского предприятия Днепразот запаса хлора для бесперебойной работы насосно-фильтровальных станций области осталось на несколько недель. После этого предприятия вынуждены будут прекратить свою работу и остановить централизованное снабжение воды населению, что неминуемо приведет к вспышке инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить такого сценария, глава области обратился к Генеральному консульству Венгрии в Ужгороде с просьбой поставить в Закарпатье необходимый объем жидкого хлора.



"Сегодня мы получили ответ, что Венгрия, которая является производителем хлора, откликнулась на нашу просьбу и окажет Закарпатью такую гуманитарную помощь", - заявил Москаль.



По его словам, уже определяется механизм скорейшей транспортировки жидкого хлора, ожидается его прибытие уже на будущей неделе. Предварительно речь идет о полуторамесячном запасе вещества для Закарпатья.

Напомним, завод Днепразот остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. Из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора, который используется водоканалами для дезинфикации воды, подача централизованного водоснабжения в стране оказалась под угрозой.

Украина начала завозить хлор из Румынии, также ожидаются поставки из Польши, Словакии и Узбекистана, а СБУ начала проверку действий должностных лиц Днепрпзота, которые привели к созданию дефицита жидкого хлора.

20 июля Днепразот решил возобновить выпуск жидкого хлора.