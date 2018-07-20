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Освобождение заложников Кремля

Фото Москалькова показала фото Сенцова

<span class="label red">Фото</span> Москалькова показала фото Сенцова
Олег Сенцов / Фото: Телеграф

Российский омбудсмен поговорила с политзаключенным по видеосвязи

20.07.18 88
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Российская омбудсмен Татьяна Москалькова побеседовала с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым по видеосвязи. В качестве подтверждения она опубликовала в Instagram стоп-кадр их видеоконференции.

По ее словам, разговор длился почти полчаса.

"Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека", - сообщила Москалькова.

Она также призвала не верить информации, что Сенцов находится в критическом состоянии.

"Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - добавила российский омбудсмен.

 

Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека. Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.           

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