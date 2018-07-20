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Главная » Страна » В Минобороны заявили о диверсии из-за срыва сроков строительства военного городка на Широком лане

В Минобороны заявили о диверсии из-за срыва сроков строительства военного городка на Широком лане

В Минобороны заявили о диверсии из-за срыва сроков строительства военного городка на Широком лане
Фото: Минобороны

Один из застройщиков не смог вовремя выполнить свои обязательства 

20.07.18 614
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Минобороны разорвало контракт с компанией "Рост", которая должна была построить казармы и обустроить инфраструктуру в учебном центре ВСУ "Широкий лан", через недобросовестное выполнение своих услуг. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По условиям договора, заключенного в декабре 2016 года, застройщик обязывался завершить строительство II пускового комплекса, столовой, котельной, КПП, объектов благоустройства и жизнеобеспечения лагерного городка на полигоне Широкий лан осенью 2018 года. Кроме этого, он должен был завершить реконструкцию помещений лабораторного корпуса в Одессе под специально приспособленную казарму улучшенной планировки для проживания военных моряков до 20 июня 2018 года, а также завершить капитальный ремонт здания казармы на территории военного городка в  Николаеве до конца сентября 2018 года.

"В настоящее время реконструкция здания лабораторного корпуса в Одессе продолжается, хотя должна была быть завершена еще месяц назад. По другим объектам является значительное отставание от графиков выполнения работ, что делает невозможным их своевременную сдачу в эксплуатацию в соответствии с вышеуказанными сроками", - сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ полковник Александр Чергинец.

Оказалось, что с такими же задержками застройщик проводит капитальный ремонт кухни-столовой учебного центра в пгт Десна и учебного корпуса в  Бердичеве.

В связи с этим Минобороны расторгло договор с компанией "Рост" и собирается внести ее в список субъектов хозяйствования, которые нарушают условия договоров, и которые не смогут в дальнейшем участвовать в закупках оборонного ведомства.

"Министерство обороны Украины после разрыва договорных отношений с недобросовестным подрядчиком - обществом "РОСТ" проведет работу по корректировке проектно-сметной документации, вывода остатков, и проведет повторные процедуры закупок по указанным объектам", - рассказал Чергинец.

По его словам, действия застройщика в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины расценивается как "диверсия". Несостоятельность указанной компании выполнять договорные обязательства, создали предпосылки, которые могут привести к срывам сроков завершения и передачи объектов в эксплуатацию военным подразделениям.

"Материалы по этому застройщику будут переданы правоохранительным органам для принятия соответствующего правового решения. Министерство обороны будет настаивать на взыскании штрафных санкций в полном объеме", - отметил офицер.

Напомним, в мае президент Петр Порошенко заявил, что до конца 2018 года на территории полигона Широкий лан в Николаевской области должны построить военный городок.

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