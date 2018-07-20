Военных в Киеве собирались кормить 176 тоннами непригодной тушенки

Во время проверки в одной из воинских частей в Киеве комиссия Минобороны выявила более 176 тонн непригодной для употребления тушенки. Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения ВСУ полковник Вадим Старощук, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"По результатам проверки министр обороны Украины поручил военной службе правопорядка ВС Украины провести служебное расследование. Был осуществлен отбор образцов консервы мясной "Мясо тушеное из говядины" и направлен для проведения лабораторных исследований. По результатам двух проведенных лабораторных исследований установлено несоответствие вышеупомянутых образцов требованиям нормативно-технической документации ДСТУ", - рассказал офицер.

Приказом Минобороны виновные должностные лица воинской части привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, Минобороны разорвало контракт с компанией "Рост", которая должна была построить казармы и обустроить инфраструктуру в учебном центре ВСУ "Широкий лан", через недобросовестное выполнение своих услуг.