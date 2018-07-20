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Главная » Страна » Четыре европейские страны поддерживают строительство Северного потока-2, - МИД
Газовые проекты России

Четыре европейские страны поддерживают строительство Северного потока-2, - МИД

Четыре европейские страны поддерживают строительство Северного потока-2, - МИД
Getty Images

Государства получат выгоду от нового газопровода

20.07.18 20
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На сегодня четыре европейские страны поддерживают строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает УНН.

Чиновница рассказала, что эти страны получат непосредственную выгоду от проекта.

"Есть страны, которые заинтересованы, чтобы" Северный поток-2 "был построен, которые будут получать непосредственную выгоду от его функционирования. Это Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия", - сообщила Зеркаль.

Напомним, недавно в Конгресс США внесли законопроект о санкциях по "Северному потоку-2". Как сообщалось, суд в Германии отклонил протест экологов против строительства Северного потока-2 из-за общественной важности проекта.

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