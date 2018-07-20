МИД вызвал "на ковер" посла Италии

Министерство иностранных дел вызвало итальянского посла для объяснений после скандального заявления вице-премьера Италии Маттео Сальвини о "законной аннексии Крыма" и "фальшивой" революции в Украине. Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает "Европейская правда".

"Мы реагируем. В понедельник мы будем встречаться с итальянским послом. Он очень приятный человек. Я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков, особенно учитывая то, что этот политик ездил в Крым и только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным", - заявила Зеркаль.

Она добавила, что в МИД вызывает беспокойство рост рейтинга политической силы Сальвини - ультраправой партии "Лига".

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"Это действительно напрягает. Даже больше, чем любые его заявления. Когда они выиграли выборы, у них рейтинг был примерно 15%, сейчас у них рейтинг поддержки более 30% после всех заявлений о мигрантах. После того, как они не пустили корабли с мигрантами в свои порты", - сказала Зеркаль.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook добавила, это "заявление было сделано сейчас неслучайно, и не оно самое страшное".

"В Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано - отмена санкций ЕС против РФ. И лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность. Поэтому нас ждет непростая осень и зима, власти, нашим дипломатам понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций, которые привязаны к выполнению РФ минских соглашений", - пояснила она.

Напомним, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини считает, что Крым был присоединен к России законно, а Революция Достоинства была "фальшивкой".