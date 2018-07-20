Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » МИД вызвал "на ковер" посла Италии
МИД вызвал "на ковер" посла Италии
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

МИД вызвал "на ковер" посла Италии

Ирина Геращенко считает скандальное заявление итальянского вице-премьера не случайным

20.07.18 72
000

Министерство иностранных дел вызвало итальянского посла для объяснений после скандального заявления вице-премьера Италии Маттео Сальвини о "законной аннексии Крыма" и "фальшивой" революции в Украине. Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает "Европейская правда".

"Мы реагируем. В понедельник мы будем встречаться с итальянским послом. Он очень приятный человек. Я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков, особенно учитывая то, что этот политик ездил в Крым и только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным", - заявила Зеркаль.

Она добавила, что в МИД вызывает беспокойство рост рейтинга политической силы Сальвини - ультраправой партии "Лига".

"Это действительно напрягает. Даже больше, чем любые его заявления. Когда они выиграли выборы, у них рейтинг был примерно 15%, сейчас у них рейтинг поддержки более 30% после всех заявлений о мигрантах. После того, как они не пустили корабли с мигрантами в свои порты", - сказала Зеркаль.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook добавила, это "заявление было сделано сейчас неслучайно, и не оно самое страшное".

"В Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано - отмена санкций ЕС против РФ. И лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность. Поэтому нас ждет непростая осень и зима, власти, нашим дипломатам понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций, которые привязаны к выполнению РФ минских соглашений", - пояснила она.

Напомним, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини считает, что Крым был присоединен к России законно, а Революция Достоинства была "фальшивкой".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Вице-премьер Италии: Крым присоединили к России законноРусская мера. Чем угрожают Украине экономические санкции РоссииСуд ООН напомнил России о необходимости отменить запрет на деятельность Меджлиса
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 7760
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11615
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8849
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 15879
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12066
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19231
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10006
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22519
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 5021
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5842
  1. В двух областях объявлен траур из-за гибели людей в ДТП 13453 / 14590
  2. Украинский актер лишился ноги в ДТП 9902 / 14004
  3. Пограничникам приказали готовиться к деоккупации Донбасса 8021 / 8171
  4. На трассе Киев-Чоп произошла жуткая авария: погибли 10 человек 3069 / 3517
  5. В Египте вскрыли гигантский черный саркофаг 2961 / 3442
  6. Русская мера. Чем угрожают Украине экономические санкции России 2667 / 2752
  7. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 2374 / 47984
  8. Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море 2329 / 2695
  9. Памятник Гурченко в Харькове получился с ошибками 1658 / 1892
  10. Тело напрокат. Как Украина стала одним из мировых центров суррогатного материнства 1650 / 1777
  1. В двух областях объявлен траур из-за гибели людей в ДТП 19 / 14590
  2. Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море 8 / 2695
  3. Жемчужина у моря. 10 мест, которые нужно увидеть в Одессе 7 / 46242
  4. Русская мера. Чем угрожают Украине экономические санкции России 6 / 2752
  5. Сиртаки для Путина. Как Афины переиграли Москву 6 / 1718
  6. Тело напрокат. Как Украина стала одним из мировых центров суррогатного материнства 5 / 1777
  7. На трассе Киев-Чоп произошла жуткая авария: погибли 10 человек 5 / 3517
  8. В Черновцах водитель фуры проехал пять километров с инспектором Укртрансбезопасности на капоте 4 / 1059
  9. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 4 / 5842
  10. Уволенный ректор Одесского медуниверситета не смог восстановиться в должности через суд (дополнено) 4 / 1425
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.