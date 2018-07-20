В Молдове идентифицировали 56 человек, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе

По данным Служба информации и безопасности Молдовы установила личности 56 граждан страны, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе. По неофициальным данным, численность молдавских наемников на востоке Украины достигает 100 человек. Об этом сообщает Ziarul de garda.

"Из лиц, выявленных до сих пор СИБ, в сотрудничестве с другими учреждениями и партнерами из-за рубежа, 18 человек были задержаны, и около 15 человек уже были осуждены. По неофициальным данным, два гражданина Молдовы были осуждены в Украине", – сообщила пресс-секретарь спецслужбы Даниэлла Мынзат.

В Молдове эти лица подпадают под статью о наемниках в Уголовном кодексе.

В спеслужбе добавили, что около 70% молдавских наемников, воюющих в Донбассе, происходят из социально уязвимых семей и не трудоустроены. В то же время, половина из тех, кто воюет на стороне боевиков, родом из Приднестровского региона. Как правило, люди решают воевать в Донбассе по финансовым соображениям.

Ранее сообщалось, что восемь граждан Молдовы получили тюремные приговоры за то, что воевали на стороне пророссийских боевиков в войне на Донбассе.