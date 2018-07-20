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В Украине выявили "экзотическое" заболевание

В Украине выявили "экзотическое" заболевание
Фото: Surgery Сenter Kiev

За 10 лет в стране зафиксировано только два случая шистосомоза

20.07.18 706
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У жителя Запорожья, который приехал с отдыха с острова Бали (Индонезия), выявили редкое для нашей местности заболевание - шистосомозом. За последние 10 лет в стране зафиксировано только два таких случая тропиков всего лишь 2 случая. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского лабораторного центра.

Больной в течение почти года, пребывая в Индонезии, купался в пресных водоемах, а именно это основной путь заражения шистосомозом наряду со стиркой белья в них, рыбалкой; несоблюдением правил личной гигиены; трудовой деятельностью (работа в сельскохозяйственной отрасли). 

В ноябре прошлого года у него появился зуд кожных покровов, сухой кашель, периодически повышалась температура. Со временем увеличились лимфатические узлы, появились геморрагические проявления по ходу сосудов конечностей, усилился зуд. Накануне обращения за медицинской помощью больной за 2 недели потерял 3 кг в весе, усилился кашель. Кроме того в легких было выявлено патологическое образование.

При проведении лабораторного обследования в паразитологической лаборатории ДУ в биоматериале от больного выявлен возбудитель шистосомоза. В условиях инфекционного стационара больной прошел курс лечения специфическим противопаразитарным препаратом. Состояние больного несколько улучшилось, но предстоит еще ряд исследований, исключающих наличие инвазии.

В масштабах же планеты шистосомоз относится к одному из распространенных паразитозов человека и занимает второе место в мире после малярии. Всемирная Организация Здравоохранения отмечает, что каждый 25-й человек на планете заражен шистосомозом, а умирает от него ежегодно до 200 000 человек.

Шистосомоз - это опасное паразитарное заболевание, протекающее с аллергическими реакциями, поражением чаще пищеварительной и мочеполовой систем, иногда - легочной и др. систем организма.

Напомним, одной из самых распространенных причин преждевременной смертности названо самолечение. Об этом заявил замминистра здравоохранения Роман Илык.

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