На базе отдыха в Николаевской области отравились дети

На базе отдыха в Николаевской области отравились 10 человек, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

По информации пресс-служба, за медицинской помощью обратилось 10 человек (8 детей и 2 взрослых), которые отдыхали на частной базе отдыха "Сан Марино" в селе Морское Березанского района. Инцидент произошел 18 июля.

"Пострадавшие были немедленно госпитализированы в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом: пищевая токсикоинфекция", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние всех пациентов стабильное, средней тяжести.

На месте происшествия работает бригада специалистов управления здравоохранения облгосадминистрации и лабораторного центра.

"Благодаря оперативной работе медиков удалось избежать тяжелых последствий. Сейчас проводим проверку с целью выявления, что могло вызвать отравление. Виновные будут привлечены к ответственности ", - прокомментировал заместитель председателя ОГА Евгений Шевченко.

Напомним, за последнее время в Украине участились случаи отравления детей в лагерях. Так, в лагере "Ястребок" пострадали 94 человека, у части больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне. В Киевской области в лагере "Славутич" отравились 12 детей.

В Минздраве сообщили, что в Украине будут чаще проверять детские лагеря.