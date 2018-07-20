Под Киевом, на Старообуховском шоссе, произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает УНН.
По сообщению издания, в результате аварии три человека пострадали и еще трое - погибли,
"Три человека погибли, еще трое пострадали", - сообщили правоохранители, работающих на месте происшествия.
На шоссе образовалсь пробка на несколько километров.
Напомним, сегодня в Украине произошло еще два масштабных ДТП. А аварии в Николаевской области погибли пять человек, в Житомирской – десять. Оба ДТП произошли с участием рейсовых маршруток.