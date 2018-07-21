На военном аэродроме в пгт Озерное проходит подготовка военной техники, которая примет участие в военном параде по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"Идет подготовка вооружения, военной техники и парадных расчетов к участию в параде войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. На военном аэродроме в пгт Озерное Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду", - отмечается в заметке.

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Попко подчеркнул, что все мероприятия по подготовке к параду проходят по графику и находятся на постоянном контроле. В этом году в параде войск по главной улице столицы рядом с пешими расчетами проедет более 200 единиц военной техники.

Напомним, 11 апреля президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании 27-й годовщины независимости Украины.