Климкин: Каждый, кто оправдывает аннексию Крыма, заплатит за это

Люди, которые оправдывают незаконную аннексию Крыма, обязательно ответят за это. Так министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter прокомментировал заявление итальянского вице-премьера Маттео Кальвини о законности "референдума" в Крыму.

"Кто оправдывает аннексию, кто не верит, что существует международное право - обязательно за это заплатит. Так оно всегда было в истории", - написал министр.

Он также прокомментировал другое скандальное высказывание Сальвини о "фальшивой" Революции Достоинства.

"А относительно Майдана - оставьте нам право говорить, что это было и как. Ведь это сделано украинцами. И за свободу мы заплатили свою очень большую цену", - подчеркнул министр.

Напомним, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини считает, что Крым был присоединен к России законно, а Революция Достоинства была "фальшивкой".