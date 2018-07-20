США выделили 200 млн долларов на усиление обороны Украины, - посольство

Пентагон уже начал заключать контракты на поставку техники в Украину

Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 млн долларов для усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году. Об этом сообщает в Facebook украинское посольство в США.

"Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что выделение указанной суммы по линии Пентагона свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в противодействии российской агрессии и является признание реформ, которые проводит Киев.

"Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году", - добавили в посольстве.

Напомним, в мае Палата представителей Конгресса США поддержала выделение в следующем году $250 млн на оказание военной помощи Украине, включая поставки "оборонных вооружений".