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Главная » Страна » Оккупанты стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе, - СЦКК
Оккупанты стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе, - СЦКК
Фото: УНИАН
Ситуация на Донбассе

Оккупанты стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе, - СЦКК

За двое суток боевики сосредоточили силы, эквивалентные двум танковым полкам и пяти артиллерийским дивизионам

20.07.18 71
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Боевики сосредоточивают танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон на Донбассе. Об этом информирует украинская сторона СЦКК на странице пресс-центр ООС в Facebook.

"Вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности, по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения", - говорится в сообщении.

Так, 17 июля неподалеку от Алчевска беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения дивизиона артиллерии оккупантов (САУ 2С1 "Гвоздика", калибром 122 мм), батареи буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", калибром 100 мм и дивизиона буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", калибром 122 мм, что является прямым нарушением Минских договоренностей.

Также за пределами выделенных мест хранения вооружения зафиксировано перемещение дивизиона самоходных гаубиц "Гвоздика", дивизиона буксируемых гаубиц Д-30, батареи противотанковых пушек "Рапира" и минометов "Сани" в количестве, соответствующем артиллерийской части.

На полигоне неподалеку от населенного пункта Мирное зафиксировано сосредоточения танкового батальона, вооруженного танками Т-64 и Т-72.

18 июля 2018 года вблизи населенных пунктов Круглик и Успенка беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал 60 танков, дивизион самоходных гаубиц 2С1, дивизион буксируемой артиллерии и батарею зенитных ракетных комплексов 9K35 "Стрела-10".

"Таким образом, в течение всего двух суток террористические формирования Российской Федерации на указанных направлениях сосредоточили силы и средства, эквивалентные по меньшей мере двум танковым полкам, пяти артиллерийским дивизионам, а также средства противовоздушной обороны. Указанные меры, которые осуществляются вопреки всем договоренностям и обязательствам по разграничению сторон и отводу боевой техники, расцениваются не только как беспрецедентная провокация, но и как признак подготовки вооруженных формирований РФ к активным действиям", - подчеркнули в СЦКК.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 19 июля 2018, боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. Один украинский военнослужащий получил ранения.

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