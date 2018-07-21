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Ситуация на Донбассе

На Донбассе ранены трое украинских бойцов

На Донбассе ранены трое украинских бойцов
Фото: Пресс-центр штаба АТО

В районе Красногоровки зафиксирована работа вражеской снайперской группы

21.07.18 32
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За прошедшие сутки, 20 июля, на Донбассе оккупанты 29 раз открывали огонь по позициям ООС, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских обстрелов ранены трое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

По данным разведки, один оккупант погиб и еще один был ранен.

В течение текущих суток оккупанты трижды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Причепиловки и Авдеевки.

Напомним, в районе проведения ООС 19 июля боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. Один украинский военнослужащий получил ранения.

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