Морские пехотинцы выполнили ночное десантирование и преодолели водные преграды на бронированной технике в рамках масштабных учений Sea Breeze-2018.



Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Пехотинцы выполнили задачи по огневому поражению целей и в полной темноте совершили несколько десантирований с выходом на заданные координаты.

Фото: mil.gov.ua

Водные преграды они преодолевали на легкобронированной технике.

Фото: mil.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Одессе стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2018. В них принимают участие военнослужащие из 19 стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО "Партнерство во имя мира".

Украинские пограничники в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2018 недавно отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в морскую воду.