Украина добивается у ЕС и США санкций против РФ из-за блокады Азовского моря, - Омелян

Украина ведет переговоры с партнерами из ЕС и США относительно ввода санкций против черноморских портов РФ за блокаду Азовского моря.



Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам РФ за блокаду Азовского моря и украинских портов в Азовском море", - отметил Омелян.

Он добавил, что россияне жестоко поплатятся за строительство Керченского моста.

"Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США о расширении списка санкций и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм, - более, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек из ЕС, которые были причастны к строительству этого моста, находятся под санкциями", - сказал Емельян.

Ранее Омелян предложил рассмотреть вопрос регулярных досмотров Россией украинских судов в Азовском море на заседании Совета нацбезопасности и обороны.