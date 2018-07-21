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Задержан владелец маршрутки, которая попала в ДТП в Житомирской области

Задержан владелец маршрутки, которая попала в ДТП в Житомирской области
Фото: ДТП.kiev.ua

Уже установлены технические нарушения маршрутного автобуса, который перевозил людей

21.07.18 73
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В рамках расследования ДТП в Житомирской области задержан владелец маршрутки.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"В порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ровенской области. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли оба транспортных средства, назначена экспертиза их технического состояния, опрошены водитель грузовика, очевидцы и пострадавшие.

Уже установлены технические нарушения маршрутного автобуса, который перевозил людей.

Также выяснилось, что водитель маршрутного автобуса сообщением Киев - Ровно, двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом, который ехал в попутном направлении впереди.

Напомним, в Житомирской области на 127-м км трассы Киев - Чоп столкнулись маршрутный автобус и грузовик, погибли 10 человек, 9 были травмированы.

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